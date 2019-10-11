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أخبار العالم

السعودية تتأهب.. إرسال 3 آلاف جندي أمريكي وسربين لطائرات مقاتلة وبطاريات باتريوت..تفاصيل

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:17 م
الجنود الامريكية
الجنود الامريكية
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سعيد العربي
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجمعة، عزمها إرسال عدد كبير من القوات في المملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية الهجوم الذي وقع في الرابع عشر من سبتمبر، واستهدف منشآت نفطية سعودية.

وذكرت البنتاجون أنه سيتم نشر ثلاثة آلاف جندي أميركي إضافي في السعودية، لافتا إلى أن القوات التي سيتم نشرها، تشمل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان إن وزير الدفاع مارك إسبر أقر نشر القوات الإضافية التي تشمل سربين من الطائرات المقاتلة وبطاريتين من طراز باتريوت فضلا عن منظومة ثاد الدفاعية.

وذكر البيان "أبلغ الوزير إسبر ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان هذا الصباح بنشر القوات الإضافية لتعزيز دفاع السعودية".

وتأتي هذه الخطوة لمواجهة التهديدات الإيرانية لأمن الخليج، إذ أثبتت الأدلة أن طهران هي من تقف وراء هجمات منشأتي أرامكو في بقيق والخريص.

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