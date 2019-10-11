انتخابات الاطباء.. تقدم حسين خيري النقيب الحالي بلجان الجيزة

بدأ فرز اصوات الانتخابات بالتجديد النصفي للاطباء، واعلنت المؤشرات الأولية بلجان الفرز للنقابة الفرعية بالجيزة والمتواجده بنادي أطباء الجيزة بالبحر الاعظم، تقدم الدكتور حسين خيري النقيب الحالي، بـ 350 صوتا، والدكتور جمال شعبان 160 صوتا، والدكتور محمد نصر نقيب الجيزه الحالي 100 صوت، والدكتور أسامة عبدالحي وكيل النقابة 70 صوتا.



من المقرر أن تعلن المحافظات المؤشرات الأولية للنتائج، وإعلانها رسميا خلال يومين، من قبل اللجنة العامة.



تجري انتخابات الأطباء على مقعد النقيب، بالإضافة لـ 12 مقعدا بينها 6 مقاعد على مستوى الجمهورية منها 3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.



وتشتد المنافسة بانتخابات الأطباء، بين 16 مرشحا على مقعد النقيب و76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة، و74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية.



ويشارك 200 ألف طبيب بالتصويت، فى 27 مقرا على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف قضائى من خلال مشاركة 56 مستشارا من النيابة الإدارية.

