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زي المحلات.. طريقة عمل خبز محمص بالزعتر

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:01 م
طريقة عمل خبز محمص
طريقة عمل خبز محمص بالزعتر
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رشا عوني
الخبز المحمص بالزعتر من أشهى المقبلات التي تقدمها العديد من المطاعم، ويحبها الكبار والصغار، ويمكنك تعلم طريقة إعداد الخبز المحمص بالزعتر وتقديمه لأسرتك في المنزل على الفطار أو في وجبة العشاء، إليكي طريقة عمل الخبز بالزعتر على طريقة الشيف نجلاء الشربيني كما قدمته في برنامجها على CBC سفرة.

مدة تحضير الخبز المحمص بالزعتر: 15 دقيقة
الكمية: يكفي لـ 3 أفراد

المكونات :
2 أرغفة فينو
نصف كوب زيت زيتون
2 ملعقة زعتر مجفف
2 فص ثوم مهروس

طريقة عمل الخبز المحمص بالزعتر :
قومي بتقطيع أرغفة الفينو إلى شرائح عريضة
رصي شرائح الفينو في صينية الفرن
في طبق صغير اخلطي زيت الزيتون مع الثوم المهروس
اسكبي خليط الزيت و الثوم على شرائح الفينو
رشي الزعتر المجفف على سطح شرائح الفينو
أدخلي الصينية الفرن واتركيه لمدة 10دقائق
اقلبيه على الجانبين
بعد أن يتحمص، أخرجيه من الفرن وقدميه ساخنًا.
زي المحلات.. طريقة عمل خبز محمص بالزعتر
زي المحلات.. طريقة عمل خبز محمص بالزعتر
زي المحلات.. طريقة عمل خبز محمص بالزعتر
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