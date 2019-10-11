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اقتصاد

تراجع 14 جنيها.. الذهب يواصل الانخفاض بتعاملات الأسبوع الماضي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:47 م
الذهب
الذهب
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محمد صبيح
سجل سعر الذهب انخفاضا يتراوح بين 10 و 14 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراوح سعر الجرام عيار 21 في بداية تعاملات الأسبوع عند مستوى 690 جنيها مختتما الأسبوع اليوم الجمعة متراوحا بين بين 676 و680 جنيها.

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2019، في محال الصياغة، انخفاضا عن أسعار مستهل تعاملات أمس الخميس بمعدل حوالي 3 جنيهات، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس" المتخصص في سعر المعدن النفيس، وفيما يلي سنتعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 11- 10 - 2019 لجميع الأعيرة.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 678 و680 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 581 و583 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 775 و777 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح بين 5,424 و 5,440 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 710 إلى 712 جنيها، وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 452 و453 جنيها، وعيار 12 من 387 و389 جنيها.
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