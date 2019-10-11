التشكيل.. رونالدو يقود البرتغال أمام لوكسمبورج في تصفيات يورو 2020

أعلن فيرناندو سانتوس ، المدير الفني لمنتخب البرتغال ، تشكيل منتخب بلاده ، وذلك لملاقاة نظيره منتخب لوكسمبورج ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى : ريو باتريشيو
خط الدفاع : رافاييل جيريرو - بيبي - روبين دياز - نيلسون سيميدو
خط الوسط: دانيلو بيريرا- برونو فيرنانديز - جواو موتيتيو
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو- برناندو سيلفا- جواو فيليكس
ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بينما يحتل لوكسمبرج المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى : ريو باتريشيو
خط الدفاع : رافاييل جيريرو - بيبي - روبين دياز - نيلسون سيميدو
خط الوسط: دانيلو بيريرا- برونو فيرنانديز - جواو موتيتيو
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو- برناندو سيلفا- جواو فيليكس
ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بينما يحتل لوكسمبرج المركز الرابع برصيد 4 نقاط.