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رياضة

التشكيل.. رونالدو يقود البرتغال أمام لوكسمبورج في تصفيات يورو 2020

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:14 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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إسماعيل محمود
أعلن فيرناندو سانتوس ، المدير الفني لمنتخب البرتغال ، تشكيل منتخب بلاده ، وذلك لملاقاة نظيره منتخب لوكسمبورج ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى : ريو باتريشيو

خط الدفاع : رافاييل جيريرو - بيبي - روبين دياز - نيلسون سيميدو

خط الوسط: دانيلو بيريرا- برونو فيرنانديز - جواو موتيتيو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو- برناندو سيلفا- جواو فيليكس

ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بينما يحتل لوكسمبرج المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
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