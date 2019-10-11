طائرة الأهلي سيدات يفوز على سبورتنج في الدوري

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، علي فريق سبورتنج بثلاثية نظيفة في انطلاقة الدوري علي صالة النادي الاهلي بالجزيرة.



وانتهت أشواط المباراة بالنتيجة التالية: 25-20، 25-22 و25-19.



وقدم فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلي عرضًا قويًا طوال المباراة ونجحت اللاعبات في فرض سيطرتهن على مجريات المباراة فإستحقن الفوز في النهاية وحسم اللقاء لصالحهن.



وعقب المباراة ،أعرب حمدي الصافي المدير الفني للفريق عن سعادته بالفوز علي فريق سبورتنج، الذي قدم مباراة قوية على المستوى التكتيكي، موضحا أن فريقه قدم مباراة جيدة بفضل تركيز اللاعبات وإلتزامهن بالتعليمات .

