CNN: سقوط قذائف تركية قرب موقع للقوات الأمريكية شمال سوريا

أكد مصدر أمريكي مسؤول، الجمعة، أن قذائف مدفعية تركية سقطت بالقرب من موقع قوات أمريكي خاصة، في منطقة قريبة من مدينة كوباني "عين العرب" شمال سوريا.



وقال المصدر في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية، الذي اطلع على التقييم الأولي للحادث، إن قذائف المدفعية سقطت على بعد عدة مئات من الأمتار من مكان وجود قوات العمليات الخاصة الأمريكية.



وأضاف: أنه لا توجد إصابات أمريكية في التقارير الأولية، ولا توجد إشارة حاليا على أن ذلك كان متعمدا.



وكان مسؤول عسكري أمريكي قال،في وقت سابق اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة شاركت تركيا قائمة بمواقع "عدم الضرب"، والتي لا تقتصر فقط على أماكن وجود القوات الأمريكية بل تشمل مناطق كردية، بما في ذلك السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.



ووقع الحادث بعد ساعات قليلة من تصريح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بأن الولايات المتحدة ستظل تركز على سلامة رجالها ونسائها بالزي العسكري.



كما حذرت وزارة الدفاع الأمريكية تركيا من أن التحركات العسكرية التركية في شمال سوريا قد تضر بالقوات الأمريكية.



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا بعد اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك قبل إعلان الرئيس التركي عن بدء عملية عسكرية باسم "نبع السلام" في شمال شرق سوريا، وهو ما اعتبره أكراد سوريا "خيانة" من الولايات المتحدة التي وقفوا معها في الحرب ضد "داعش".