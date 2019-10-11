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أخبار البلد

عطل فني.. الوطنية للإعلام توضح أسباب انقطاع البث عن قنواتها

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:15 م
رئيس الهيئة الوطنية
رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
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أحمد سالم
أوضحت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، أن انقطاع الإرسال عن قنواتها اليوم الجمعة جاء بسبب عطل فني ببعض الأجهزة استمر لمدة خمس دقائق تقريبًا.

وأكدت الهيئة -في بيان- أنه تم تدارك الأمر على الفور وعاد البث تدريجيًا لجميع القنوات.

وأشارت الهيئة إلى أنها تقوم بعمليات تحديث وتطوير تنتهى خلال أسبوعين وذلك في إطار عملية تحديث وتطوير آليات العمل بها.
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