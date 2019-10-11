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رياضة

الإسماعيلى يتعادل مع المنصورة 2-2

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:40 م
صدى البلد
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نور عادل - حبيبة معتز
تعادل الإسماعيلى مع منافسه المنصورة 2-2 خلال المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية الرئيسى.

ويستعد الدراويش لملاقاة حرس الحدود، يوم الجمعة المقبل، فى رابع جولات الدورى المحلى بعد تأجيل لقاء طنطا لنوفمبر المقبل.

هدفا الإسماعيلى سجلهما كل من محمد حمدى زكى ومحمود دونجا فيما سجل للمنصورة وليد عطية وعبد السميع حسانين.

وشهدت الودية حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات ومحمد وهبة لاعب ومدرب الفريق السابق إضافة لأحمد بزان المدير التنفيذى للنادى.

بدأ الفريق بتشكيل ضم كل من محمد فوزى حارس مرمى

خط الدفاع .. محمد عمار – أحمد فتحى “كاستيلو” – نادر رمضان – محمد الضرف.

خط الوسط .. محمد بيومى – محمد مخلوف.

أمامهم .. خليل نيمار – مدحت فقوسة – مصطفى فارس.

خط الهجوم .. حازم مرسى.

ومن مقاعد البدلاء شارك محمد مجدى عبد الفتاح ، محمد مجدى الجمل ، عماد حمدى ، بنسون شيلونجو ، محمود دونجا ، أحمد مدبولى ، محمد هاشم ، محمد الشامى ، محمد حمدى زكى.
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