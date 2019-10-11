Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بدء حفل فرقة BTS الكورية بالرياض وسط حضور جماهيرى كبير

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:04 م
BTS
BTS
Advertisements
نبيل العدوى
بدأ منذ حوالى ساعة حفل BTS الكورية الشهيرة فى إستاد الملك فهد الدولى بالرياض، ضمن الموسم الترفيهى الذى أنطلق الجمعة الماضية ويستمر لمدة شهرين.

الفرقة تتكون من 7 شبان ، تتنوع موهبتهم بين الرقص والغناء، واستطاعت الفرقة أن تكسر حواجز اللغة وتصل إلى العالمية.

وقد سجلت الفرقة العالمية نجاحًا لافتًا في منطقة الشرق الأوسط، وهي فرقة البوب الكورية الجنوبية الوحيدة التي حصدت حوالي 25 مليون استماع على منصة "أنغامي".

وفي عام 2018، حصد اثنان من ألبومات الفرقة المركز الأول في قائمة “بيلبورد” لأفضل 200 ألبوم، كما أنتجت فيلما سينمائيا سجل أعلى الإيرادات، تحت عنوان: “بيرن ذا ستيج.. ذا موفي”.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ننشر صور المتهمين الثلاثة بقتل طالب المنوفية بعد دفاعه عن فتاة

في عيد ميلاد عمرو دياب.. رد فعل أبنائه في بداية علاقته بـ دينا الشربيني

بسبب محمد صلاح.. عارضة الأزياء تتخلى عن العري على غلاف GQ.. شاهد

أم حولت طفليها إلى زومبي تثير الجدل عبر السوشيال ميديا |شاهد

جمهور محمد صلاح يفتح النار عليه بعد غلاف GQ.. تفاصل

أخو جوزها خلص عليها.. كشف لغز ذبح الست ذوات في البحيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان أفضل مشتى في مصر .. تراث وطبيعة خلابة في حضن النيل

بـ الجمال .. مواكب الطرق الصوفية بالقليوبية في طريقها إلى مولد السيد البدوي ..صور

افينتادور SVR.. آخر لامبورجيني بدون محرك كهربائي.. صور