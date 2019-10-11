بدء حفل فرقة BTS الكورية بالرياض وسط حضور جماهيرى كبير

بدأ منذ حوالى ساعة حفل BTS الكورية الشهيرة فى إستاد الملك فهد الدولى بالرياض، ضمن الموسم الترفيهى الذى أنطلق الجمعة الماضية ويستمر لمدة شهرين.



الفرقة تتكون من 7 شبان ، تتنوع موهبتهم بين الرقص والغناء، واستطاعت الفرقة أن تكسر حواجز اللغة وتصل إلى العالمية.



وقد سجلت الفرقة العالمية نجاحًا لافتًا في منطقة الشرق الأوسط، وهي فرقة البوب الكورية الجنوبية الوحيدة التي حصدت حوالي 25 مليون استماع على منصة "أنغامي".



وفي عام 2018، حصد اثنان من ألبومات الفرقة المركز الأول في قائمة “بيلبورد” لأفضل 200 ألبوم، كما أنتجت فيلما سينمائيا سجل أعلى الإيرادات، تحت عنوان: “بيرن ذا ستيج.. ذا موفي”.