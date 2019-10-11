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حوادث

أزمة نفسية وراء انتحار فتاة بـ الحبة السامة بمنزلها فى كفر الزيات

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:19 م
انتحار فتاة - صورة
انتحار فتاة - صورة أرشيفية
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احمد علي
انتحرت فتاة فى مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم أثر تناول حبة الغلال السامة وذلك لمرورها بأزمة نفسية وظروف عائلية.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعى، بوصول " م. ا " فتاة فى العقد الثانى من العمر فى حالة إعياء شديد بسبب انتحارها وتناول حبوب الغلة القاتلة.

كما تم عمل الاسعافات الاولية لها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، الا أنها توفيت عقب دخولها المستشفى بساعات قليلة.

تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للاستخراج تصريح الدفن.
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