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توك شو

عمرو أديب يطرح مبادرة للإفراج عن السجناء السياسيين.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:47 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
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توك شو
طرح الإعلامى عمرو أديب مبادرة للإفراج عن السجناء السياسيين، قائلا:"انا دلوقتى كدولة واقف على رجليا وأعتقد ده الوقت المناسب للإفراج عن السجناء السياسيين الذين تم عتقالهم مؤخرا".

وتابع عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،:" أنا مش بتكلم على إخوان ولا إرهابيين ولا ناس متورطة فى دم ولكن الوقت ده الدولة المصرية قوية لذلك آن الأون لفتح صفحة جديدة مع المعتقلين السياسين المعارضين وأصحاب الرأى.

وأكمل:" آن الآون لخروجهم الدولة النهاردة واقفة على رجليها والموضوع محتاج قرار سياسي".
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