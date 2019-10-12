بالاوف شولدرز.. مي عمر بإطلالة ناعمة في عيد ميلادها مع زوجها

نشر المنتج محمد سامي فيديو له مع زوجته الفنانة مي عمر، وهما يحتفلان بعيد ميلادها، وقد شارك الفيديو مع جمهورة، وقد ظهر في الفيديو وهو يقبلها، وهو ما اثار غضب بعض المتابعين، إلا ان البعض الاخر عبر عن مدى إعجابهم بعلاقتهم الرومانسية.وظهرت مي عمر في الفيديو بإطلالة رقيقة، وجذابة للغياة، حيث ارتدت فستان قصير باللون الأسود، مع الأبيض، وبتصميم الأوف شولدرز، وهو ما ابرز من انوثتها، واناقتها.وتركت مي عمر شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة، بالإضافة إلى اختيار بعض المسات البسيطة من المكياج، فقد ابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، والآي شادو، مع وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.فيما اكملت مي عمر غطلالتها بأختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت اسورة بسيطة على يديها وقرطين ناعمين مع خاتم بسيط باللون الفضي، واختارت حقيبة بسيطة باللون الأسود.وإليكم الفيديو الذي يبز من تفاصيل إطلالتها..