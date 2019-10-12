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فن

بعد عرضه بـ مالمو.. يوم وليلة بمهرجان الدار البيضاء في دورته الثانية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:05 ص
خالد النبوى
خالد النبوى
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محمد نبيـل
يفتتح فيلم "يوم وليلة" للنجم خالد النبوى الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي الذي يعقد خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر الجارى.

الفيلم تم عرضه فى ختام الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وتدور أحداثه داخل حى السيدة زينب، الشهير بالقاهرة، وفي ليلة الاحتفال بمولدها، ثم تم تغييره إلى اسم "يوم مصري"، كناية عما يحتويه العمل من نماذج تعبر عن المجتمع المصري، وفئاته وطبقاته المختلفة.

ويعرض أيضا العديد من القضايا المجتمعية بين العوز والفقر، وتجارة المخدرات والسلاح، وما يسعى إليه الخارجون على القانون في مثل هذه المناسبات، التى تجمع فئات المجتمع المختلفة.

يذكر أن فيلم "يوم وليلة"، بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، وميدو عادل، ومحمود أوتاكا، وسامي مغاوري، وشادي جمال أسعد، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة، ومجدي عبيد، وجيهان أنور، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.
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