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فن

تركي ال الشيخ يشارك جمهوره برقصة كوميدية من معرض الصقور

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:10 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
شارك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية جمهوره بفيديو جديد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر من معرض الصقور والصيد بالمملكة العربية السعودية.

وظهر بالفيديو شخص وهو يرقص علي احد الاغاني بالمعرض وعلق تركي آل الشيخ على الفيديو قائلا "‏يا الحبيب معرض الصقور بطريق المطار.. مضيع اللوكيشن".

ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعية عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎والله يابوناصر قلبت روس اهل الرياض " و "‏ ضحكتني الله يسعدك" و "‏‎الله عليك يابو ناصر وانت تضحكنا وتزعلنا عشان ماسويتلنا فعاليات".
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