محمد أبو العينين يستجيب لصناع الخير ويتكفل بزراعة 100 قرنية.. الأبرز في مانشيتات صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد» الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، اليوم، السبت، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.



«صدى البلد»

محمد أبو العينين يستجيب لصناع الخير ويتكفل بزراعة 100 قرنية.



«الأهرام»

الري: إزالة 208 تعديات على منافع الري والصرف خلال الأسبوع الثامن من أكتوبر.



«الوطن»

لجان البرلمان الخاصة تبدأ عملها لدراسة بيان الحكومة وملف سد النهضة.



«الشروق»

الحكومة: لا صحة لخفض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.



«بوابة الأهرام»

هبوط اضطراري لطائرة خدمات البترول ونجاة ركابها بالكامل.



«أخبار اليوم»

الرئيس السيسي يتلقى اتصال هاتفي من رئيس وزراء إثيوبيا .. التأكيد على ضرورة تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة.



«المصري اليوم»

المالية تدعو الجهات الإدارية لسرعة تطبيق الأدنى للأجور.



«see»

القوات الديمقراطية السورية تعلن مقتل 22 من مقاتليها.

