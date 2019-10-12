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اقتصاد

الدولار يسجل 16.33 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 12 أكتوبر 2019

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية، في مستهل تعاملات اليوم السبت 12 أكتوبر 2019، على نفس أسعار أمس الجمعة وفقا لآخر بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 16.2314 جنيه للشراء و16.3314 جنيه للبيع ، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.8935 جنيه للشراء و18.0086 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 19.8640 جنيه للشراء و19.9782 جنيه للبيع ، بينما سجل سجل الفرنك السويسري نحو 16.3376 جنيه للشراء و16.4399 جنيه للبيع .

وسجل 100 ين ياباني نحو 15.1018 جنيه للشراء و15.1991 جنيه للبيع ، بينما سجل سجل اليوان الصيني نحو 2.2783 جنيه للشراء و2.2932 جنيه للبيع.
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