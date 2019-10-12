لفتة إنسانية.. العناية المركزة تحتضن احتفال مريضة بزواج نجلها داخل مستشفى ناصر

الطب رسالة قبل أن تكون مهنة، فالأطباء ليس دورهم فقط معالجة المرضى والتخفيف عنهم، ولكن إدخال البهجة والسرور على نفوسهم ومحاولة إسعادهم، خاصة إذا كانت حالتهم صعبة.





وقدمت إدارة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، نموذجا يجسد معنى الإنسانية فى التعامل مع المرضى، حيث نظمت المستشفى احتفالية زواج نجل إحدى المريضات المحجوزة بقسم العناية المركزة، بهدف إدخال البهجة والسرور على قلبها، وتسهيل إشراكها في حفل الإكليل ما يساعد على تحسن حالتها المرضية.





وأعلنت إدارة المستشفى، أن العلاقات العامة بالمستشفى تولت تنظيم الاحتفالية، وتم تحديد موعد بشرط أن تكون هناك حالة من الهدوء داخل المستشفى وبالفعل تم تنظيم ذلك، وإتمام الإكليل داخل غرفة الرعاية لإدخال البهجة على كل الأطراف وخاصة المريضة التي شهدت حالتها تحسنا كبيرا بعد هذا الموقف.





وقال الدكتور محمد ناجي مدير المستشفى، إن المستشفى استقبل حالة سيدة مسنة وجرى إجراء الفحوصات اللازمة، وحجزها بالرعاية المركزة، إلا أنه تم تحديد أمس لإتمام الإكليل الخاص بنجلها على عروسه، بعد أن كانت هناك حالة من الحزن تسيطر على نجل المريضة ووالدته بالمستشفى.





وأضاف "عند علم إدارة المستشفى تقرر تنظيم احتفالية وتم تحديد الميعاد وإتمام الاحتفال داخل غرفة الرعاية لإدخال البهجة والسرور على المريضة وتسهيل إشراكها في حفل الإكليل ما يساعد على تحسن حالتها المرضية".