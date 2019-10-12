في خطوات بسيطة.. مقادير خلطة الفراخ المشوية.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، مقادير خلطة الفراخ المشوية.
وتضمّنت مقادير الفراخ المشوية:
فراخ.
بصل.
طماطم.
ربع كوب ماء.
ملعقة كبيرة خل.
ملعقة كبيرة زيت.
ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
ملعقة كبيرة صويا صوص.
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..
وتضمّنت مقادير الفراخ المشوية:
فراخ.
بصل.
طماطم.
ربع كوب ماء.
ملعقة كبيرة خل.
ملعقة كبيرة زيت.
ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
ملعقة كبيرة صويا صوص.
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..