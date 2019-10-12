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توك شو

في خطوات بسيطة.. مقادير خلطة الفراخ المشوية.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:44 م
خلطة الفراخ المشوية
خلطة الفراخ المشوية
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هاني حسين
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، مقادير خلطة الفراخ المشوية.

وتضمّنت مقادير الفراخ المشوية:
فراخ.
بصل.
طماطم.
ربع كوب ماء.
ملعقة كبيرة خل.
ملعقة كبيرة زيت.
ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
ملعقة كبيرة صويا صوص.

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..
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