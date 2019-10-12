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أخبار البلد

وزير الخارجية لوفد مجلس سوريا الديمقراطية: العدوان التركي احتلال لبلد عربي

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:38 م
صدى البلد
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‫ استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ١٢ أكتوبر الجاري، وفدًا من "مجلس سوريا الديمقراطية"‫ يضم رياض درار الرئيس المشترك للمجلس، وإلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس، وسيهانوك ديبو عضو مجلس الرئاسة، قُبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن أعضاء الوفد أطلعوا الوزير شكري خلال اللقاء على تطورات الأوضاع الميدانية اتصالًا بالعدوان التركي على سوريا، مستعرضين مجمل التأثيرات الخطيرة والتحديات ذات الصلة، فضلًا عما يرتبط بذلك من عواقب إنسانية جسيمة على الأرض وموجات نزوح جماعية؛ هذا، بجانب التبعات السلبية للعدوان التركي على مسار محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والمنطقة.

وأوضح حافظ أن وزير الخارجية أكد للوفد على أن مصر تولي أهمية كبيرة لوحدة سوريا وشعبها وسلامتها الإقليمية وتحرص دائما على العمل على صيانة ذلك، كما تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري الشقيق، مُعربًا عن إدانة مصر للعدوان التركي على سوريا، واعتباره احتلالًا لأراضي بلد عربي شقيق، ومؤكدًا على أن مقاومته تُعد حقًا شرعيًا للدفاع عن النفس بموجب المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة.
وزير الخارجية لوفد مجلس سوريا الديمقراطية: العدوان التركي احتلال لبلد عربي
وزير الخارجية لوفد مجلس سوريا الديمقراطية: العدوان التركي احتلال لبلد عربي
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