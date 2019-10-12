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رياضة

5 مهاجمين مرشحين لخلافة سواريز في قيادة هجوم برشلونة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:54 م
سواريز
سواريز
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القسم الرياضى
نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تقريرًا يستعرض الأسماء التي حددها نادي برشلونة من أجل تعويض لويس سواريز الذي بدأ يتقدم بالسن ومن المحتمل أن يكون الموسم الحالي هو الأخير له في النادي، أو على الأقل لن يكون دوره في المواسم المقبلة كما في السابق.

وذكرت الصحيفة أن أسماء اللاعبين المرشحين تضم كلا من :

كيليان مبابي 
مهاجم باريس سان جيرمان، رغم أن التوقيع معه في الصيف المقبل قد يكون شبه مستحيل، لكن الأمور ستكون ممكنة في صيف 2021 في حال لم يجدد عقده، دون أن ننسى أن ريال مدريد مهتم بشكل كبير بضم اللاعب.

هاري كين 
يتجه البرسا لخيار التعاقد معه حيث يعد واحدا من أفضل المهاجمين الصريحين خلال السنوات الأخيرة، فهو يملك قدرة كبيرة على تسجيل الأهداف وقادر على سد الفراغ الذي سيتركه لويس سواريز.

روبيرتو فيرمينو 
مهاجم ليفربول قد يفكر برشلونة فيه بسبب ارتفاع فاتورة أجور اللاعبين، خصوصا وأنه يناسب كثيرًا طريقة لعب الفريق، لكن مشكلته تكمن في عدم امتلاكه حس تهديفي عال مثل لويس سواريز والأسماء الأخرى.

وأكدت موندو ديبورتيفو عدم وجود إجماع على فيرمينو داخل الكامب نو، واسم مثل ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد قد يكون مرغوبًا أكثر من قبل إدارة البرسا، خصوصًا أنه أصغر سنًا ويملك خصائص أفضل من حيث السرعة والمهارة.

لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الشاب، هو الاسم الأخير الذي قد نجده يخلف لويس سواريز خصوصا وأن اللاعب ارتبط اسمه بالنادي الكاتالوني منذ بطولة كوبا أميركا 2019 التي قدم خلالها أداء مميز مع الأرجنتين، ومن الواضح أن الإدارة تراقب تطوره عن كثب، وربما يكون الأقل تكلفة بين جميع الخيارات الأخرى.
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