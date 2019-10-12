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أخبار العالم

ضد تركيا.. الجبير وقرقاش يحسمان موقف دولتهما من العدوان على سوريا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:48 م
الجبير وقرقاش
الجبير وقرقاش
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على صالح
دانت جامعة الدول العربية اليوم السبت في اجتماعها الطارئ المنعقد في القاهرة، على مستوى وزراء الخارجية، العدوان التركي على الأراضي السورية والعملية العسكرية التي شنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي زعم؛ لأن اسمها نبع السلام. 

وقال أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، في كلمته، اليوم السبت، إن الجامعة تدين التدخل التركي السافر في سوريا، وتعتبره غزوا، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه التهديد التركي الجديد.

ودعا «أبو الغيط» في كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم، في القاهرة، الدول العربية والمجتمع المدني إلى العمل؛ من أجل التوصل إلى موقف موحد من العدوان التركي، مطالبا أنقرة بوقف العدوان ضد سوريا وسحب قواتها من أراضيها.

وتحدث وزير دولة المملكة العربية السعودية لشئون الخارجية، عادل الجبير، قائلا إن «الرياض تدعم الحل السلمي للأزمة السورية، وفق قرارات المجتمع الدولي» مؤكدا أن الاعتداء التركي على سوريا بمثابة تهديد يقوض جهود الحرب على داعش

وطالب الجبير المجتمع الدولي بمضاعفة الجهود لوقف العمليات العسكرية على الأراضي السورية.

وأدانت الإمارات الاعتداء التركي على الأراضي السورية، ودعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، للتركيز على الحل السياسي للأزمة السورية ودعم مهمة المبعوث 

وبدأ اليوم السبت، الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، بناء على طلب تقدمت به مصر.
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