Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تفاصيل مقتل 4 وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بنيويورك.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:40 م
حادث إطلاق نار بنيويورك
حادث إطلاق نار بنيويورك
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «إكسترا نيوز» فيديو يكشف تفاصيل واقعة إطلاق نار داخل ناد اجتماعي في مدينة بروكلين بولاية نيويورك، حيث فرضت قوات الشرطة كردون أمني في محيط الحادث .

وأفادت صحيفة "نيويورك ديلي تايمز" الأمريكية سقوط 4 قتلى و3 مصابين على الأقل في إطلاق نار داخل ناد اجتماعي في مدينة بروكلين بولاية نيويورك.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الأمريكية هرعت إلى موقع الحادث بعد ورود بلاغ بإطلاق النار، حيث وجدت جثث القتلى الأربعة، وثلاثة من المصابين بجروح غير خطرة ولم يتم إلقاء القبض على أي مشتبه به حتى الآن، وليس معروفًا عدد منفذي الهجوم، وتعكف الشرطة حاليًا على استجواب الشهود.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق نار في مركز تجاري أمريكي

إصابة 10 مراهقين في إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

4 قتلى و3 مصابين في إطلاق نار بـ نيويورك

اهم الأخبار| أبرز محاور مناظرة مرشحي الرئاسة التونسية.. قرار جديد في قضية عروسي القليوبية.. وصدور حكم على جدة الطفلة جنة

ترشيحاتنا

تأييد حاشد بالجامعة العربية لمشروع البحرين ضد قطر والجزيرة

ضد تركيا.. الجبير وقرقاش يحسمان موقف دولتهما من العدوان على سوريا

بعد تراجعه 14 جنيها.. توقعات بعودة ارتفاع أسعار الذهب في هذا الموعد

تعرف على عقوبة المتهمين بقتل ضحية الشهامة غدرا في المنوفية بسبب فتاة

علي جمعة: تكرار هذا الذكر 1000 مرة يفرج الكرب ويشرح الصدر ..فيديو

إلى متى يستمر تراجع أسعار الذهب في مصر؟.. البرلمان يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جيب قصيرة.. إنجى المقدم تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

في عمر الرابعة والستين.. يسرا بـ إطلالة شبابية مع جميلة عوض

فستان مشجر وباقة ورد.. جوهرة تخطف الأنظار بـ إطلالة جريئة.. شاهد