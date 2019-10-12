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اقتصاد

المالية تقترض 41.5 مليار جنيه في أسبوع لتمويل عجز الموازنة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:26 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تستهدف الحكومة ممثلة في وزارة المالية، الإقتراض من الجهاز المصرفي خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 41.5 مليار جنيه، لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إنها عهدت للبنك المركزي المصري بعملية طرح أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة عبر 3 عطاءات أسبوعية وخصوصا أيام "الأحد، الخمبس، الإثنين" من الأسبوع الجاري.

ذكر التقرير أن وزارة المالية ستبيع أذون خزانة من آجال " 91، 273، 182، 364" يوما بقيمة 37.75 مليار جنيه يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، من بينها طرح أجلي 91 و 273 يوما بـ18.75 مليار جنيه غدا الأحد، إضافة لأجلي 182 و364 يوما بـ 19 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.

كما تسعي وزارة المالية لبيع استحقاقي 5 و10 سنوات بـ 3.75 مليار جنيه.
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