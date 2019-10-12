محمد المحرصاوي: خدمة طبية متميزة بالمجان في مستشفيات جامعة الأزهر

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، صباح اليوم السبت، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، انتظام ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمترددين على مستشفى الحسين الجامعي التابعة لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.



وخلال الزيارة، أثنى رئيس الجامعة على إدارة المستشفى، وأشاد بالانضباط الملحوظ الذي لمسه من الأطباء وطاقم التمريض، وأكد أن قطاع الطب بجامعة الأزهر أحد أفضل وأهم القطاعات الطبية على مستوى القارة، مشيرا إلى أنه قد شهد تطورا كبيرا خلال المرحلة الحالية، مشددا على أن مستشفيات الجامعة تعد علامة مضيئة في عالم الطب داخليا وخارجيا وتقدم خدمة طبية متميزة بالمجان.



وأوضح رئيس الجامعة، خلال زيارته المفاجئة للمستشفى أن حصول كليات القطاع الطبي على شهادات الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء يعد دليلا قويا على ذلك، مؤكدا أن أطباء الأزهر يقدمون خدمات جليلة للإنسانية داخليا وخارجيا.



وأكد المحرصاوي، أن زياراته المتكررة شبه اليومية للمستشفيات تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة في ضوء توجيهات ودعم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تحسين خدماتها الطبية المقدمة بكافة مستشفياتها الجامعية في مختلف التخصصات الطبية.



وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمترددين على المستشفى، وأن الاهتمام بالمرضى ورعايتهم من الأهداف الرئيسية لجامعة الأزهر في إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا إلتزام كافة مستشفيات جامعة الأزهر بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين عليها.



وفى ختام جولته قام رئيس الجامعة بتكريم إدارة المستشفى ومنحهم شعار جامعة الأزهر تكريما لهم على جهودهم المخلصة فى سبيل رفع المعاناه عن المرضى المترددين على المستشفى .