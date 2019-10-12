طب الخواطر .. حكاية زواج في غرفة العناية المركزة بمستشفى ناصر العام بشبرا

من منطلق ان الطب رسالة قبل أن يكون مهنة، وفى لفتة انسانية جميلة كان هدفها إدخال البهجة والسرور على نفوس احدى المرضى داخل غرفة العناية المركزة، نظم مستشفى ناصر العام احتفالية زواج نجل إحدى المريضات المحجوزة بقسم العناية المركزة بهدف إدخال البهجة والسرور على قلبها وتسهيل إشراكهم في حفل الإكليل ما يساعد على تحسن حالتها المرضية.



أكدت إدارة المستشفى أن الاحتفالية جاءت فى اطار ان الأطباء ليس دورهم فقط معالجة المرضى بل التخفيف عنهم، ومحاولة إدخال البهجة والسرور على نفوسهم وإسعادهم، خاصة إذا كانت حالتهم صعبة وذلك لما له من أثر يحسن حالته النفسية، ويدفعه للعلاج والاستجابة السريعة لشفاء، فهو علاج من نوع آخر.



وقدمت إدارة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة نموذجا يجسد معنى الإنسانية فى التعامل مع المرضى من خلال تنظيم احتفالية الزواج وتوافر حالة من الهدوء داخل المستشفى وبالفعل تم تنظيم ذلك، وإتمام الإكليل داخل غرفة الرعاية لإدخال البهجة على كل الأطراف وخاصة المريضة التي شهدت حالتها تحسنا كبيرا بعد هذا الموقف.



وقال الدكتور محمد ناجي مدير المستشفى، إن المستشفى استقبل حالة سيدة مسنة وجرى إجراء الفحوصات اللازمة وحجزها بالرعاية المركزة والتي أكدت وجود مشاكل لديها في القلب والرئة وشبهة جلطة وبعد ذلك تم حجزها بالرعاية المركزة بالمستشفى تحت الملاحظة للعمل على تحسن حالتها إلا أن نجلها "وحيد" قدم إلى إدارة المستشفى وأخبرها أنه سبق وحدد زفافه الخميس إلا أن مرض والده لن يكمل فرحته إلا بوجودها بينهم.



واشار ناجي إلى أنه تم عرض فكرة استضافة العروسين بالمستشفى في حضور والدة العريس وبسرعة وافقت إدارة المستشفى بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وتم العمل على تلك التجهيزات، من أجل إتمام هذا الزواج داخل غرفة الرعاية المركزة وتسهيل إشراك المريضة في حفل الإكليل ما يساعد على تحسن حالتها المرضية".



وأضاف مدير المستشفى أن إدارة المستشفى لم تتأخر لحظة واحدة في إدخال السرور على قلب المريضة، ووافقت على طلب نجلها وتم تحديد الميعاد لإتمام المراسم والعمل على عدم وجود زيارة داخل المستشفي حتى لا تحدث حالة من الهرج، وحفاظا ايضا على راحة باقي المرضي بالمستشفى مؤكدا أن أحد أفضل أنواع العلاج هو "طب الخاطر" وهو العمل على إدخال السرور على قلب المريض مثل القيام ببعض الأشياء الإيجابية التي من شأنها رفع روحه المعنوية لتحقيق افضل استجابة للعلاج وهذا بالفعل ما تم ملاحظته عقب إتمام مراسم الزفاف بحضور المريضة والدة العريس خاصة وأن هذا الشاب فرحتها الأولى.



ومن ناحيته أكد محمود حسن عوض مدير العلاقات العامة بالمستشفى أنه تم تنظيم احتفالية بواسطة العلاقات العامة بالمستشفي، وتم تحديد موعد علي أن تكون هناك حالة من الهدوء داخل المستشفي وبالفعل تم تنظيم ذلك.



وأكد أن هذه الاحتفالية تهدف للجانب الإنساني في المقام الأول لتحسين حالة المريضة التي هي بالفعل شهدت تحسن كبير بعد إتمام إكليل نجلها بحضورها وأن إدارة المستشفى لم تتراجع لحظة واحدة لإتمام تلك المراسم لإدخال البهجة في نفس المريضة التي أبدت سعادتها هي الأخرى.



فى سياق متصل عبر نجل المريضة على سعادته بمشاركة والدته مراسم زفافه كأفضل يوم في حياة كل شاب أقبل على الزواج مقدما الشكر لإدارة المستشفى على تلك الخطوة ومتمنيا الشفاء العاجل لوالدته ومؤكدا ان المستشفى لم تدخر جهدا إلا لراحة المرضي وتقديم خدمة افضل لهم.