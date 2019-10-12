زمالك 2003 يهزم الإسماعيلي في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003 بقيادة مديره الفني سامح إسماعيل على نظيره الاسماعيلي بهدف دون رد.



وأحرز هدف الزمالك في المباراة ماجد هاني ليقود الفريق للفوز باللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الإسماعيلية بالجولة الخامسة من بطولة الجمهورية للناشئين .



ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة من التدريبات غدا الأحد ويستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين المقبل.

