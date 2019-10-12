Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

زمالك 2003 يهزم الإسماعيلي في بطولة الجمهورية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:00 م
زمالك 2003
زمالك 2003
Advertisements
منتصر الرفاعى - ملك موسى
فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003 بقيادة مديره الفني سامح إسماعيل على نظيره الاسماعيلي بهدف دون رد.

وأحرز هدف الزمالك في المباراة ماجد هاني ليقود الفريق للفوز باللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الإسماعيلية بالجولة الخامسة من بطولة الجمهورية للناشئين .

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة من التدريبات غدا الأحد ويستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنبي تحت 15 سنة يهزم الإسماعيلي بخماسية نظيفة في عقر داره

زمالك 2001 يهزم المقاولون 2 - 1 ويتصدر بطولة الجمهورية

الزمالك يكتسح الأهلي بهدفين دون رد ويتصدر دوري الناشئين

اخبار نادي الزمالك اليوم .. اتحاد الكرة يصدم الملكي.. ومجلس الإدارة يؤجل تجديد تعاقد ثلاثي الفريق

ترشيحاتنا

عودة دينامو الفريق.. بشرى سارة لـ النجم الساحلى قبل مواجهة الأهلي بدورى أبطال أفريقيا

لصالح العاملين.. قرار جمهورى لـ تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام

أحمد أبو الغيط يعلق على تحفظ قطر والصومال على مشروع جامعة الدول العربية بشأن سوريا

كارثة..البيطريين: سمك البلطي يتغذى على أحشاء الدواجن ومخلفات الماشية .. صور

مظاهرات ضخمة في ألمانيا ضد الاحتلال التركي لـ سوريا.. صور

خاص..مفاجأة لـ الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العيلة الاورانج.. زوجة تامر هجرس تخطف الأضواء من ابنتها بـ جمالها

مظاهرات ضخمة في ألمانيا ضد الاحتلال التركي لـ سوريا.. صور

بـ جيب قصيرة.. إنجى المقدم تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية