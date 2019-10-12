عديم الإنسانية.. أردوغان يستهدف المستشفيات ومحطات توزيع المياه

قالت إلهام أحمد، الرئيس التنفيذي لمجلس سوريا الديمقراطية، إن العلاقة بين تركيا والدواعش كانت منذ البداية، وكان هناك دعم قوي ومباشر للدواعش في سوريا من قبل تركيا.



وأضافت "أحمد"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي على فضائية "ten"، اليوم السبت، أنه كان هناك مجموعات من داخل تركيا هاجمت المعبر الوحيد الإنساني الذي يخرج منه المصابين المدنيين لتركيا لعلاجهم، أثناء تحرير سوريا من داعش، وهجوم الدواعش على المدنيين من الداخل.



وتابعت: أن هناك قصفا عشوائيا يحدث على المدن والأحياء الآهلة بالسكان المدنيين، بهدف إفراغ المناطق من السكان المدنيين؛ لمهاجمتها بكامل الحرية والسيطرة عليها، بهدف تغيير الديمغرافية، موضحة أن القصف التركي العشوائي استهداف مستشفيات ومحطات توزيع المياه، وشبكات الاتصالات، قطع الكهرباء، ويقوم بتتريك القرى السورية، منوهة إلى أن عفرين أصبحت ولاية تركية، وتم بناء بجدار عازل بينها وبين الأراضي السورية.