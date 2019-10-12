Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عديم الإنسانية.. أردوغان يستهدف المستشفيات ومحطات توزيع المياه

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:07 م
القصف التركي لسوريا
القصف التركي لسوريا
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قالت إلهام أحمد، الرئيس التنفيذي لمجلس سوريا الديمقراطية، إن العلاقة بين تركيا والدواعش كانت منذ البداية، وكان هناك دعم قوي ومباشر للدواعش في سوريا من قبل تركيا.

وأضافت "أحمد"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي على فضائية "ten"، اليوم السبت، أنه كان هناك مجموعات من داخل تركيا هاجمت المعبر الوحيد الإنساني الذي يخرج منه المصابين المدنيين لتركيا لعلاجهم، أثناء تحرير سوريا من داعش، وهجوم الدواعش على المدنيين من الداخل.

وتابعت: أن هناك قصفا عشوائيا يحدث على المدن والأحياء الآهلة بالسكان المدنيين، بهدف إفراغ المناطق من السكان المدنيين؛ لمهاجمتها بكامل الحرية والسيطرة عليها، بهدف تغيير الديمغرافية، موضحة أن القصف التركي العشوائي استهداف مستشفيات ومحطات توزيع المياه، وشبكات الاتصالات، قطع الكهرباء، ويقوم بتتريك القرى السورية، منوهة إلى أن عفرين أصبحت ولاية تركية، وتم بناء بجدار عازل بينها وبين الأراضي السورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما يجري في سوريا واضح للجميع.. نشأت الديهي يتساءل: أين الشارع العربي مما يحدث بسوريا؟

نشأت الديهي: أردوغان يعيد كتابة شهادة ميلاد داعش اليوم

الجمهوريون يقترحون عقوبات على تركيا ردا على غزوها سوريا

ترشيحاتنا

بـ مكياج وملابس سوداء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد صلاح يكشف كواليس تصويرغلاف GQ مع العارضة البرازيلية.. شاهد

تعرف على عقوبة المتهمين بقتل ضحية الشهامة غدرا في المنوفية بسبب فتاة

ضربته في مبنى مهجور وروحته بيته .. المتهم بقتل عاطل بالجيزة يعترف بتفاصيل الواقعة

إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى خلال 6 أشهر.. تعديل جديد في قانون الخدمة المدنية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم يوميًا ؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة

فرعون مصرى.. هند صبرى تتألق فى إطلالة ساحرة مع الأهرامات

لكل اسم حكاية.. تل العمارنة عاصمة إخناتون هجرها توت عنخ آمون ونسبت لـ قبيلة العمارنة بعد إعادتهم الحياة لها