نائب محافظ البحيرة تشكر الرئيس السيسي لهذا السبب .. فيديو

تقدمت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ينظر إلى الشباب المصري على أنه هو المستقبل؛ موضحة أنها من الشباب وحصلت على فرصتها في الوظائف القيادية بفضل الادراية السياسية الرشيدة التي تعطي المرأة حقوقها.



وأضافت بلبع خلال برنامج «مانشيت» المذاع على فضائية « أون اي» وتقدمه الإعلامية «رانيا هاشم»، انها بجانب عملها طبيبة اسنان تقدمت الي الاكاديمية الوطنية للتدريب والتي من خلالها وصلت إلى منصب قيادي، منوهة أنها كانت تعمل في السابق بهيئة التأمين الصحي بمحافظة الاسكندرية.



وأوضحت بلبع انها عندما شاركت في الاكاديمية تفاجأت بنخبة من خيرة شباب مصر من جميع المحافظات، منوهة ان الشباب في الأكاديمية يكتسبون الخبرات من بعضهم البعض ومن الشخصيات الأكاديمية الكبيرة الذين يدرسون في الاكاديمية.