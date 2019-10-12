بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

شهد اليابانيون ظاهرة غريبة ونادرة الحدوث، وهي سماء بلون بنفسجي، وذلك بعد هبوب إعصار هاجيبيس، وهي كلمة تعني "سرعة" باللغة التجالوجية في الفلبين، إلى جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان.



وتسبب إعصار هاجيبيس في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية في المنطقة، ومن المتوقع أن يكون الأسوأ في اليابان منذ 60 عاما.



ووصل الإعصار إلى جنوب غرب طوكيو اليوم السبت، وسبقه زلزال قوى ضرب المنطقة.



وأصدرت السلطات اليابانية أوامر بإجلاء مئات الآلاف من المواطنين، ونشر اليابانيون صورا للسماء التي ظهرت باللونيين الوردي والبنفسجي.



وكتب أحد مستخدمي تويتر "سماء جميلة في اليابان قبل الإعصار. تبدو سلمية لكنها في الواقع مؤشر على أن العاصفة قادمة"، وذلك في إطار هاشتاج صلوا من أجل اليابان #PrayForJapan.