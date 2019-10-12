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تعليم

المحرصاوي يستقبل نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الجديد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:36 م
المحرصاوي يستقبل
المحرصاوي يستقبل نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الجديد
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محمد شحتة
استقبل فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، لتهنئته بعد صدور قرار فضيلته أمس بتعيين صديق قائما بعمل نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بجانب عمادته لكلية الطب.

وناقش المحرصاوي مع صديق بحضور الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، الشؤون المتعلقة بالوجه القبلي للوقوف علي كافة الملفات وخطة العمل خلال الفترة المقبلة وتنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بما يسهم في رفعة شأن الأزهر وجامعته ويخدم رسالته السامية لنشر الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والتشدد علاوة علي النهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بمستوى خريجي جامعة الأزهر.

وقدم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة الجديد، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر وفضيلة رئيس الجامعة لترشيحه لتولي هذا المنصب، مؤكدا أنه سوف يواصل العمل علي النهوض والارتقاء بفرع أسيوط وخدمة الأزهر الشريف في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر وفضيلة رئيس الجامعة وفي ضوء رسالة الأزهر الشريف جامعا وجامعة.
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