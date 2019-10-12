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فن

الانتهاء من تصوير مشاهد فيلم ريما

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:46 م
فريق عمل فيلم ريما
فريق عمل فيلم ريما
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آيه عاطف
يصور فريق عمل فيلم "ريما" المشاهد الأخيرة من العمل اليوم السبت، بمركز تحسين الصحة بميدان الرماية في شارع الهرم.

ومن المقرر أن يحتفل جميع فريق العمل المتواجدين باللوكيشن بانتهاء تصوير جميع مشاهد الفيلم من خلال تقطيع التورته بحضور معظم النجوم المشاركين في الفيلم.

"ريما" بطولة كل من الفنان محمد ثروت، ومايا نصرى، والطفلة ريم عبد القادر، وهالة فاخر، وإيهاب فهمى، وفراس سعيد، ومها نصار، وعلاء مرسى، وأحمد إمام، وآية سليم، ومنى جمال، بجانب ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، والفيلم من تأليف أحمد أنور، و إخراج معتز حسام.
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