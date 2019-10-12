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بعد غزو سوريا.. هاشتاج #السفاح_أردوغان يتصدر تويتر.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:04 م
أردوغان السفاح
أردوغان السفاح
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حمزة شعيب
تصدر هاشتاج «#السفاح_اردوغان» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والذي أطلقه الإعلامي أحمد موسى اليوم السبت جراء ما يمارسه أردوغان ضد الأشقاء في سوريا من قتل وإعدامات وتهجير.

وطالب موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، متابعيه بضرورة متابعة الهاشتاج والاشتراك فيه بكثافة.

وأضاف موسى، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستحق إطلاق هاشتاج ضده؛ بسبب ما يمارسه ضد الأشقاء في سوريا من قتل وإعدامات وتهجير، لافتًا إلى أنه يتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي المستفيد الوحيد مما يجري في المنطقة.
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