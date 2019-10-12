اخبار نادي الزمالك اليوم.. طارق حامد ينقلب على الإدارة.. والسلام يحتضن مباراة جينيراسيون

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 12 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالتالي:





نشر خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، صورة تجمع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وهو داخل استديوهات تلمع على شاشاتها صورة علم الزمالك.





تلقى مسئولو نادي الزمالك إخطارا من اتحاد الكرة بإقامة مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال المقرر لها يوم 24 أكتوبر الجاري في إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا على ملعب السلام.





حرص دراجون مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، على تخصيص فقرة تكتيكية للحراس على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي؛ استعدادا لمباراة القمة أمام الأهلي.





أدى محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب قبل انطلاق المران المقام على ملعب النادي.





كشف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عقده جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء لحسم ملف تعديل عقده بعد تأكيدات مسؤولي النادي على تعديل عقد الحارس في الفترة الحالية.





وجه طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك ، رسالة غامضة ، وذلك على حسابه الشخصي على موقع الصور "إنستجرام".



