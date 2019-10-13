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أخبار العالم

إطلاق نار داخل كنيسة في ولاية أمريكية خلال حفل زفاف .. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت وكالة رويترز البريطانية بحدوث إطلاق نار داخل كنيسة في ولاية نيوهامبشير الأمريكية، خلل حفل زفاف.

وقالت الوكالة إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا داخل كنيسة هامبشير وتم نقلهم إلى المستشفى إثر إطلاق النار.

وقالت الشرطة إنها وجدت ضيوف حفل الزفاف قد ألقوا القبض على منفذ الهجوم بانتظار الشرطة التي وضعته رهن الاعتقال.

واضافت إدارة شرطة بلهام في بيان إن إطلاق النار "لا يبدو أنه حدث عشوائي" ، لكنه لم يوضح مزيدا من التفاصيل.

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