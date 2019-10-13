إطلاق نار داخل كنيسة في ولاية أمريكية خلال حفل زفاف .. فيديو

At least three people were taken to a hospital after a shooting at a wedding in a New Hampshire church. Police officers found the shooter being subdued by the wedding guests and arrested soon after https://t.co/xHT6yZfq1C pic.twitter.com/BSzZ6wTbkM — Reuters Top News (@Reuters) October 12, 2019

أفادت وكالة رويترز البريطانية بحدوث إطلاق نار داخل كنيسة في ولاية نيوهامبشير الأمريكية، خلل حفل زفاف.وقالت الوكالة إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا داخل كنيسة هامبشير وتم نقلهم إلى المستشفى إثر إطلاق النار.وقالت الشرطة إنها وجدت ضيوف حفل الزفاف قد ألقوا القبض على منفذ الهجوم بانتظار الشرطة التي وضعته رهن الاعتقال.واضافت إدارة شرطة بلهام في بيان إن إطلاق النار "لا يبدو أنه حدث عشوائي" ، لكنه لم يوضح مزيدا من التفاصيل.