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توك شو

أبو هشيمة يهدد بفضح مسئولين بـ قطر في حالة عدم الإفراج عن المتهمين المصريين

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:05 ص
صدى البلد
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توك شو
أكد أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال، أن القضاء القطري الذي قبل اتهام اثنين من العاملين بعقد عمل في الدوحة بالتخابر هو قضاء مسيس.

وأضاف "أبو هشيمة"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، جهاز "بي إن سبورت" بمثابة جهاز مخابرات في المنزل، حيث إنه يحدد مواعيد المشاهدة، والقنوات التي نتابعها، معلقا: "هو ده التخابر مش اللي عمله علي سالم ووليد عبد العزيز".

ووجه "أبو هشيمة" رسالة إلى علي سالم، ووليد عبد العزيز المسجونين في السجون القطرية بتهمة التخابر لصالح الدولة المصرية، موضحا أن"الدولة المصرية والقيادة السياسية والشعب المصري هيقفوا جمبكم، وكرامتكم من كرامتنا، ومش هنسبكم... ولو علي سالم ووليد مخرجوش، هتكلم على أفراد عندهم من أولهم لأخرهم، ودي مش عادتي ولكن الظلم وحش".
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