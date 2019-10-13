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منوعات

للدعارة والاستعباد.. عصابة تستدرج النساء إلى إنجلترا بحجة وظيفة الأحلام

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:45 ص
عصابة الاتجار بالنساء
عصابة الاتجار بالنساء
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عزة عاطف
أدينت عصابة من 4 أشخاص بتهريب النساء إلى المملكة المتحدة من أوروبا الشرقية وإجبارهن على العبودية والدعارة، حيث تم بيع فتاة ضحية مقابل 10 آلاف جنيه إسترليني، وفقًا لما تم الإعلان عنه أمام المحكمة العليا في جلاسكو.

وأنكرت فويتك جومبار (61 عاما) وأنيل راج واجل (37 عاما) وجانا ساندوروفا (28 عاما) وراتيسلاف آدم (31 عاما) تهريب النساء من سلوفاكيا إلى جلاسكو، لكن تم إدانتهم أمس بإجبار النساء على ممارسة الدعارة والعبودية بين نوفمبر 2011 وفبراير 2017 وفقًا لصحيفة مترو.

كانت العصابة قد رتبت لجلب 8 نساء إلى جلاسكو، حيث تم احتجازهن داخل شقق في منطقة جوفانهيل بالمدينة، وقد أحضروا 8 منهن لزيجات مدبرة مع رجال باكستانيين بينما تم إجبار الآخرين على ممارسة الدعارة.

وخلال المحاكمة، قالت امرأة قدمت أدلة عبر وصلة فيديو من سلوفاكيا ان استدراجها من خلال عرض وظيفة الأحلام جيدة الأجر عليها في إنجلترا لتقطف البطاطا، لكنها وصلت إلى جلاسكو "خائفة" ثم تفاجأت بأنهم أرسلوها إلى أيرلندا لتتزوج من رجل باكستاني لم تعرفه، وأبلغت الشرطة أن جومبار يحصل على 4000 يورو (3631 جنيه إسترليني) لحضور حفل الزفاف في المقابل.

وقالت امرأة أخرى للمحكمة بأنها أحضرت إلى المملكة المتحدة عندما كانت في الشهر الرابع أو الخامس من الحمل، لتعيش حياة أفضل، لكن تم تسليمها إلى رجل نيبالي في جلاسكو عام 2014 مقابل 10 آلاف جنيه إسترليني، وزعمت المرأة أيضًا أنه قبل بيعها، أُجبرت على معاشرة رجال باكستانيين مقابل المال.
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