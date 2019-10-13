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حوادث

ضبط 45 مخالفة تموينية متنوعة في قنا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:53 ص
الحملات التموينية،
الحملات التموينية،
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يوسف رجب
تمكنت الحملات التفتيشية، التي شنتها مديرية التموين بقنا، علي مدن" أبوتشت وقنا و نقادة" من ضبط 45 مخالفة تموينية متنوعة.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن الحملات التموينية، حررت في مدينة أبوتشت محضر رقم 1145 ج.أ.د.ط لسنة 2019 حيث تم ضبط 30 عبوة عصير مجهولة المصدر، وفي مدينة قنا تم تحرير المحضر رقم 507 ج.أ.د.ط لسنة 2019، حيث تم ضبط 10 لفة سكر مجهولة المصدر ، وفي مدينة نقادة تم تحرير المحضر رقم 856 ج.أ.د.ط لسنة 2019 حيث تم ضبط 14 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر .

وأضاف محافظ قنا، في بيان، الأحد، أن الحملات نجحت في ضبط 26 مخالفة عدم إعلان أسعار، 4 مخالفات مخابز مغلقة، 3 مخالفات عدم الاعلان عن قائمة التشغيل ، 3 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، 3 مخالفات نقص وزن، مخالفة واحدة تصرف في دقيق مخابز واخري ذبح خارج المجازر الحكومية.

و أشار الهجان، إلى أن الحملات تأتي في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.
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