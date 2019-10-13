بـ 5 جنيهات.. وصفة تخلصك من زحف الشعر الأبيض فى دقيقتين

فوائد عديدة لتناول العسل الاسود لصحة الشعر فهو يعمل على تقوية الشعر وزيادة كثافته ويمنح جسمك الحيوية والنشاطً إليك أبرز فوائده للشعر ..



يعد أبرز فوائد العسل الأسود للشعر فائدته فى الحفاظ على رطوبة الشعر كما يجعله سهل التسريح و أكثر سلاسة ويساعد في جعل بصيلات شعرك أقوى



يساعدك العسل الاسود على التخلص من الشيب المبكر بأرخص وصفة يمكنك مزج العسل الاسود مع الليمون وخلطهم جيدا وضعي المزيج على شعرك ولاحظ آثاره الشديدة في تحسين لون شعرك بشكل طبيعى لغناه بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تفعل الكثير من العجائب لصحة شعرك وفروة رأسك.



فوائد العسل الاسود أحصلى عليها بهذا القناع



1 ملعقة كبيرة العسل الخام والعضوية

2 ملعقة كبيرة زبادي العادي

½ ملعقة صغيرة. زيت جوز الهند

كوب من الحنه السوداء



إعداد وتطبيق التعليمات:



في وعاء اخلطي الحناء والعسل واللبن وزيت جوز الهند إذا كان لديك شعر قصير فكرى في استخدام كميات أقل من الزيت. ومع ذلك ، بالنسبة للشعر الطويل و سيكون من الأفضل إضافة المزيد من زيت جوز الهند في هذا المزيج.



تدليك الخليط في فروة رأسك واتركي قناع الشعر لمدة خمس عشرة دقيقة على الأقل ، ثم ضعي الشامبو العادي كالمعتاد.

