قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطر: حرية الملاحة في مضيق هرمز ضرورة استراتيجية.. والأمن البحري مسئولية دولية مشتركة
وزير الاستثمار: الترويج لإمكانات معامل الرقابة على الصادرات والواردات لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية
ترتيب مجموعة مصر يشعل الحسابات قبل مواجهة إيران
ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة سياحية شراعية تحمل جنسيات مختلفة
لو معاشك أقل من 7000 جنيه.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟
الأزهر يعزي فنزويلا في ضحايا الزلزال المدمر .. ويناشد العالم إغاثة المناطق المنكوبة
مصر وإيران .. تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة لمشاهدة المونديال مجانا
قبل مواجهة إيران..اتحاد الكرة يشارك صورة للاعبي منتخب مصر ويعلق : قلب واحد
ترامب: تمكنا من إسقاط 3 مسيرات إيرانية في مضيق هرمز
مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
مسؤولون إسرائيليون: اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان يُعلن قريبا
محمد ثروت وعمرو رمزي يشعلان الأجواء بـ سلام مربع لحسام وإبراهيم حسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ماذا جاء في أمر الإحالة بقضية رشوة البيئة؟.. تفاصيل اتهام المتهم الثالث بتقديم رشوة لموظف عام

رشوة
رشوة
رامي المهدي

كشف أمر الإحالة، في قضية رشوة وزارة البيئة، أن المتهم الثالث أدين بتقديم رشوة إلى موظف عام لاستغلال نفوذه لدى إحدى الجهات العامة، بعدما منح المتهم الأول عطية على سبيل الرشوة مقابل استغلال وظيفته لتحقيق مصلحة معينة. 

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها أن الواقعة ثبتت بالأوراق، ما أدى إلى إدانته، قبل أن يستفيد من الإعفاء القانوني المقرر بسبب اعترافه بالجريمة.

ذكرت المحكمة أن المتهم الثالث قدم رشوة لموظف عام مقابل استغلال نفوذه لدى جهة عامة، وهو ما ثبت بالأدلة وأدى إلى إدانته، إلا أنه استفاد من الإعفاء القانوني بعد اعترافه بالواقعة.

كشف أمر الإحالة في قضية رشوة وزارة البيئة عن أخصائي أول شئون قانونية ورئيس قسم التحقيقات بوزارة البيئة، أكد أن المتهم الأول كان يشغل منصب مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة منذ أبريل 2023.

وأوضح الشاهد أن المتهم الأول كان يتولى متابعة أعمال إصلاح وصيانة السيارات التابعة للوزارة، بما في ذلك استصدار الموافقات اللازمة لإسناد أعمال الصيانة لمراكز الخدمة المختلفة.

وكشفت التحقيقات، وفقًا لما ورد بالأوراق، أن أحد أصحاب مراكز صيانة السيارات قرر أنه تعرف على المتهم الأول بحكم طبيعة عمله، وأن الأخير كان مسؤولًا عن إسناد أعمال الصيانة الخاصة بسيارات وزارة البيئة، مشيرًا إلى اتفاق بينهما على تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إسناد أعمال الإصلاح والصيانة وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عنها. 

وأضافت التحقيقات أن المتهم حصل على مبالغ مالية جرى تحويلها عبر تطبيقات إلكترونية خلال الفترة من مطلع عام 2024 وحتى مطلع عام 2025.

كما أثبتت مراجعة النيابة العامة لكشف الحساب البنكي الخاص بالمتهم الأول لدى البنك الأهلي المصري ورود عدة تحويلات مالية من المتهم الثاني، جاءت على أربع دفعات، بلغت 12 ألف جنيه في 6 يونيو 2024، و20 ألف جنيه في 11 سبتمبر 2024، و7 آلاف جنيه في 17 ديسمبر 2024، و10 آلاف جنيه في 26 يناير 2025.

وتعد هذه التحويلات من بين الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في اتهاماتها للمتهمين ضمن القضية المتعلقة بتلقي وتقديم الرشوة مقابل تسهيل إسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات التابعة لوزارة البيئة. 

وأصدرت محكمة جنايات التجمع، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات في قضية رشوة وزارة البيئة. 

وقال الدكتور أمام الحفناوي إنه من المقرر تحديد جلسة استئناف على الحكم الصادر بالحبس 3 سنوات خلال الأسبوع المقبل. 

وأوضح المحامي أن القضية تعود إلى تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، أفادت بقيام المتهم، وهو مسؤول بإحدى الإدارات التابعة لوزارة البيئة، بطلب مبالغ مالية وعطايا عينية من وكيل لإحدى العلامات التجارية الشهيرة للسيارات في مصر، بالإضافة إلى أصحاب مراكز صيانة سيارات، مقابل تسهيل صرف مستحقاتهم المالية لدى الوزارة. 

البيئة وزارة البيئة رشوة وزارة البيئة قضية رشوة وزارة البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم

الذهب

انخفاض تاريخي بأسعار الذهب.. والشعبة تعلن مفاجأة| فيديو

أسعار الذهب اليوم

الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

محمد شريف

تطورات جديدة في رحيل محمد شريف عن الأهلي

مريم ووالدتها

ارجعيلي يا مريم.. وفاة ابنة الكاتبة رضوى العوضي

تشييع جنازة الاسطي عمر

ميت بيشيع ميت.. أدى صلاة الجنازة على زوجة شقيقه ومات أثناء عودته للمنزل بملوي في المنيا| صور

ترشيحاتنا

مطار العلمين

وزير الطيران: مطار العلمين نموذج للمطارات الداعمة للتنمية والسياحة والاستثمار

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: نتبنى نهجا قائما على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص

الدكتور علي الغمراوي

الدواء المصرية تبحث مع شركات اكديما تعزيز التصنيع المحلي ودعم الأمن الدوائي

بالصور

أنيقة وراقية.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

بخطوات سهلة.. طريقة عمل بطاطس ودجز مقرمشة في المنزل

طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة
طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة
طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة

ماذا يحدث عند تناول البليلة على الإفطار؟.. خبراء ينصحون بها

البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة

هل نتف الشعرة البيضاء يزيد الشيب؟.. الحقيقة العلمية وراء أشهر الخرافات

هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد