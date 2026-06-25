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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شهادة مسئول الشئون القانونية تكشف مفاجأة في قضية رشوة وزارة البيئة

رشوة
رشوة
رامي المهدي

كشف أمر الإحالة في قضية رشوة وزارة البيئة عن أخصائي أول شئون قانونية ورئيس قسم التحقيقات بوزارة البيئة، أكد أن المتهم الأول كان يشغل منصب مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة منذ أبريل 2023.

وأوضح الشاهد أن المتهم الأول كان يتولى متابعة أعمال إصلاح وصيانة السيارات التابعة للوزارة، بما في ذلك استصدار الموافقات اللازمة لإسناد أعمال الصيانة لمراكز الخدمة المختلفة.

وكشفت التحقيقات، وفقًا لما ورد بالأوراق، أن أحد أصحاب مراكز صيانة السيارات قرر أنه تعرف على المتهم الأول بحكم طبيعة عمله، وأن الأخير كان مسؤولًا عن إسناد أعمال الصيانة الخاصة بسيارات وزارة البيئة، مشيرًا إلى اتفاق بينهما على تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إسناد أعمال الإصلاح والصيانة وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عنها. 

وأضافت التحقيقات أن المتهم حصل على مبالغ مالية جرى تحويلها عبر تطبيقات إلكترونية خلال الفترة من مطلع عام 2024 وحتى مطلع عام 2025.

كما أثبتت مراجعة النيابة العامة لكشف الحساب البنكي الخاص بالمتهم الأول لدى البنك الأهلي المصري ورود عدة تحويلات مالية من المتهم الثاني، جاءت على أربع دفعات، بلغت 12 ألف جنيه في 6 يونيو 2024، و20 ألف جنيه في 11 سبتمبر 2024، و7 آلاف جنيه في 17 ديسمبر 2024، و10 آلاف جنيه في 26 يناير 2025.

وتعد هذه التحويلات من بين الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في اتهاماتها للمتهمين ضمن القضية المتعلقة بتلقي وتقديم الرشوة مقابل تسهيل إسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات التابعة لوزارة البيئة. 

وكانت أصدرت محكمة جنايات التجمع، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات في قضية رشوة وزارة البيئة. 

وقال الدكتور أمام الحفناوي أنه من المقرر تحديد جلسة استئناف على الحكم الصادر بالحبس 3 سنوات خلال الأسبوع المقبل. 

وأوضح المحامي أن القضية تعود إلى تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، أفادت بقيام المتهم، وهو مسؤول بإحدى الإدارات التابعة لوزارة البيئة، بطلب مبالغ مالية وعطايا عينية من وكيل لإحدى العلامات التجارية الشهيرة للسيارات في مصر، بالإضافة إلى أصحاب مراكز صيانة سيارات، مقابل تسهيل صرف مستحقاتهم المالية لدى الوزارة.

البيئة وزارة البيئة رشوة وزارة البيئة رشوة مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة

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