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الرئيس السيسي لدكتور جامعي: اتكلم براحتك الموضوع مهم.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:17 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شيرين عادل
استوقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور محمد الجندى، نائب مدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا بالجامعة البريطانية فى مصر، خلال كلمته التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة بعنوان "إرادة وتحدي" بمركز المنارة، وطالبه بالتمهل في حديثه.

وقال الرئيس السيسى لـ محمد الجندي: "دكتور محمد إنت معاك وقت، متستعجلش، أنا عارف إنهم حددوا توقيتات محددة، من فضلك ده موضوع مهم فاتكلم براحتك".

ويشهد الرئيس السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة التي تقام تحت عنوان "إرادة وتحدي"، تزامنًا مع احتفالات ذكرى انتصارات 6 أكتوبر.

وألقى الرئيس السيسي، كلمة بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر، كما زار قبر الجندي المجهول بمدينة نصر، حيث وضع إكليلا من الزهور، وقرأ الفاتحة ترحمًا على شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، كما وضع إكليلًا من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

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