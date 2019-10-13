بوتين يكشف كواليس حديثة مع روحاني بشأن الهجوم على منشآت أرامكو السعودية

أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم على منشآت أرامكو السعودية قائلا: "ندين أي عمل كهجوم أرامكو بغض النظر عمن يقف وراءه".



وأضاف في حوار مع قناة العربية: "لا نملك معلومات موثوقة بشأن من نفّذ هجوم أرامكو".



وتابع بوتين قائلا: "الرئيس روحاني أكد لي أنه لا علاقة لإيران بالاعتداءات الإرهابية"، مبديا استعداد بلاده للمساعدة في التحقيق في استهداف منشآت أرامكو النفطية.



وأكد الرئيس الروسي أن دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مهم وناجح.