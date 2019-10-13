دفاع متهمي أحداث ماسبيرو يطلب البراءة ويدفع بعدم جدية التحريات

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لمرافعة الدفاع في قضية محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو".



والتمس دفاع المتهم محمد عبد الحميد برائته تأسيسًا على الدفع بانتفاء صلته بوقائع الدعوى، وبطلان التحريات وعدم جديتها.



وشدد الدفاع، في مرافعته أمام محكمة الجنايات، على أن الأوراق ليس بها أي دليل يصح معه الإستاد للمتهم، وأشار الدفاع إلى أقوال موكله التي ذكر بأنه تواجده في مسرح الأحداث كان عرضيًا، وأنه وصف مسيرات الإخوان بأنها مؤيدة للمخلوع، متسائلًا عن منطقية أن يكون المتهم منتمٍ للإخوان ويصف "مرسي" بالمخلوع.



تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفي .



وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

