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رياضة

مرتضى منصور يحسم الملفات الشائكة داخل نادي الزمالك.. تفاصيل

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:59 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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ياسمين تيسير
رد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على العديد من الأزمات المثارة خلال الفترة الحالية، وأبرزها أزمة طارق حامد نجم الفريق عقب مطالبته بمستحقاته المالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف مرتضى منصور، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب، بشأن طار حامد وأزمته عبر برنامج الزمالك اليوم، قائلا البدري أكد لي أن رسالة اللاعب ليس مقصودا بها الزمالك، ووكيل اللاعب أيضا أكد ذلك، وأخيرا "معليش فلوس لحد".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد صرح سابقا، بأن هناك 5 لاعبين سيتم تعديل عقودهم، وهم محمود علاء وطارق حامد ومحمود جنش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، حيث إنه لن يسمح أن يحصل أى لاعب جديد على عقود أعلى منهم.

كما علق مرتضى منصور، على تصريحات مسؤولي النادي الأهلي، التي تضمنت أن القلعة الحمراء لم تتفاوض مع محمود كهربا، وفي حالة الرغبة في التعاقد معه سيتم الحديث مع ناديه البرتغالي أفيس.

وقال مرتضى منصور، إن النادي الأهلي في حالة التعاقد مع كهربا سيتم توقيع الإيقاف عليه، وأنه سيوصل اللاعب إلى مقر الأهلي بنفسه، لكنه لن يترك حق الزمالك في كهربا بعد هروبه إلى البرتغال.

وأشار رئيس الزمالك، إلى أنه سيكشف عن بعض الأمور التى تخص اللاعب محمود كهربا خلال تواجده داخل فريق الزمالك في الأيام القليلة القادمة.

كما انتقد مرتضى منصور عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، بسبب تواجده في حفل تسليم درع الدوري للنادي الأهلي.

وأشار منصور، إلى أنه لم يسئ إلى النادي الأهلي، فهو نادي المبادئ، ولكن من أهدرها هو محمود الخطيب، وأنه يكن كل الاحترام للقلعة الحمراء.

واختتم: بالرغم من أن جماهير الأهلي وجهت السباب للجنايني، إلا أنه تواجد لتسليم درع الدوري، لتقديم كفنه للأهلي من أجل إرضائهم ورضاهم عنه.
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