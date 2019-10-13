عماد متعب وجه إعلاني جديد لماركة ملابس شهيرة

Glad to announce my collaboration with Men’s Club for menswear by becoming their brand ambassador✍🏼👔 pic.twitter.com/GX5h9Ab6tE — Emad Meteb (@emadmeteb90plus) October 13, 2019

أعلن عماد متعب نجم فريق الاهلي والمنتخب السابق عن توقيع عقود تعاون مع شركة ملابس ليصبح السفير الاعلاني لهم في مصرونشر عماد متعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عدد من الصور له اثناء توقيع العقودوعلق: " يسعدني أن اعلن عن توقيع عقود تعاون مع شركة مينس وير لملابس الرجال لاصبح السفير الاعلاني لهم "ويعمل عماد متعب عقب اعتزاله كرة القدم كـ محلل لمباريات كرة القدم باحد القنوات الفضائية.