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رياضة

عماد متعب وجه إعلاني جديد لماركة ملابس شهيرة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:58 م
عماد متعب
عماد متعب
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ياسمين تيسير
أعلن عماد متعب نجم فريق الاهلي والمنتخب السابق عن توقيع عقود تعاون مع شركة ملابس ليصبح السفير الاعلاني لهم في مصر

ونشر عماد متعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عدد من الصور له اثناء توقيع العقود

وعلق: " يسعدني أن اعلن عن توقيع عقود تعاون مع شركة مينس وير لملابس الرجال لاصبح السفير الاعلاني لهم "

ويعمل عماد متعب عقب اعتزاله كرة القدم كـ محلل لمباريات كرة القدم باحد القنوات الفضائية.


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