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رياضة

محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:02 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر محاضرة بالفيديو مع اللاعبين؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.

وقام الجهاز المعاون بإعداد تقارير فنية بالفيديو للمنافس؛ لعرضها على اللاعبين ورصد نقاط القوة والضعف وشرحها وفقا للتكليفات المحددة للاعبين.

وينتظر الجهاز الفني انتظام لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي في التدريبات بعد غدٍ الثلاثاء؛ لتكثيف المحاضرات الفنية بالفيديو التي تستعرض ملخص مباريات الزمالك الأخيرة لدراسته جيدا قبل مواجهة السبت.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.
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