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أخبار البلد

روتاري هليوبوليس شرق يطلق مبادرة لنظافة النيل

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
أعلن نادي روتاري هليوبوليس شرق برئاسة بيشوي مجلي إطلاق مبادرة "very nile" لتنظيف نهر النيل تقديرًا لكونه شريان الحياة في مصر، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451، وبحضور محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم.

وإنطلاقًا من إيمان النادي والمنطقة الروتارية بضرورة العمل من أجل المحافظة على البيئة، وهي المبادرة التي تأتي تنفيذًا لأنشطة روتاري التي تسعى لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة المحيطة لما لها من أهمية بالغة في الحفاظ على الصحة العامة والحماية من التلوث، وذلك من خلال التعاون مع لجان المنطقة الروتارية للمياة برئاسة أمين صبري والبيئة برئاسة نجوي عصام.

شهدت فعاليات اليوم الأول لمبادرة نظافة النيل خلال الفاعلية الرسمية لإطلاق المبادرة والتي انطلقت من مدينة القناطر الخيرية بمشاركة أكثر من ٤٥٠ من أعضاء و رؤساء و سكرتيري الأندية الروتارية وشباب الروتاراكت والانتراكت والشركاء من اللجان المختلفة في إطلاق المبادرة، و استطاعت المبادرة في يومها الأول أن تزيل أكثر من 5 طن مخلفات صلبة تسلمتها إحدى الشركات لإعادة تدويرها.

وفي هذا السياق ، قال الدكتور شريف والي ، إننا جميعًا في روتاري مصر نحرص على دعم الأفكار والمبادرات التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على البيئة، وخاصة نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة ، مؤكدًا أن هذه الأنشطة جميعها تسعى لخدمة المجتمع في مختلف مناحي الحياة، حيث أننا نعمل من أجل تحقيق القيمة والواجب الذي يتعين علينا أن نضيفه لمجتمعاتنا.

وتابع قائلًا: روتاري مصر يحتفل هذا العام بمرور 90 عامًا على تأسيسه، وهي مسيرة كبيرة استطعنا خلالها تقديم عشرات المبادرات التي تهدف لخدمة المجتمع والمواطنين وكذلك العمل على تحسين البيئة والمحافظة عليها من التلوث، مؤكدًا أن مبادرة نظافة النيل تأتي في سياق استكمال الأنشطة التي أطلقها روتاري مصر لخدمة البيئة منذ إطلاقه رسميًا وحتى الآن.
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