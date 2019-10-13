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حوادث

سقوط عصابة سرقة السيارات تحت تهديد الأسلحة في السلام

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:02 م
عصابة سرقة السيارات
عصابة سرقة السيارات
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محمد صبري
ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض علي عصابة سرقة السيارات من قائديها تحت تهديد الأسلحة النارية بالسلام.

وبحسب بيان، الأحد، وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثاني بتواجد إحدى السيارات المتروكة بمنطقة تقسيم أمنحتب شارع الأربعين ـ دائرة القسم.

وانتقل الرائد محمد محفوظ الصيرفي، الضابط بوحدة مباحث القسم، وتمكن من تحديد السيارة وصاحبها وتبين أنه سائق باستدعائه قرر بسابقة قيام شخصين " أدلى بأوصافهما التقريبية "، وباستيقافه بدائرة مركز شرطة شبين القناطر / قليوبية والاستيلاء منه على السيارة ملكه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء ولاذا بالفرار ، وأنه كان في سبيله لتحرير محضر بالواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بمحيط مكان تواجد السيارة أمكن ضبط عاطلين حال حضورهما لاستقلال السيارة وبحوزتهما بندقية خرطوش و6 طلقات وطبنجة صوت معدلة عيار 9 مم وطبنجة صوت عيار 9 مم وسلاح أبيض " خنجر " و ٢ قناع أسود وهاتف محمول.

واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات كرهًا عن قائديها تحت تهديد الأسلحة المضبوطة بحوزتهما.
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