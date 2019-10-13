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أخبار العالم

فرنسا قلقة من فرار عائلات مقاتلي داعش.. وتدعو تركيا لإنهاء التدخل العسكري في سوريا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:34 م
فرنسا تعرب عن قلقها
فرنسا تعرب عن قلقها من فرار عائلات داعش في سوريا
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رحيم يسري
أكدت متحدثة باسم الحكومة الفرنسية اليوم الأحد ، أن بلادها "قلقة" لفرار نحو 800 شخص من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش من مخيم للنازحين في سوريا.

ودعت سيبيت ندياي ، تركيا إلى "إنهاء تدخلها العسكري" في سوريا "بأسرع ما يمكن"، وفقا لإذاعة "فرانس انقو" الفرنسية.

وقالت ندياي : "بالتأكيد نحن قلقون إزاء ما يمكن أن يحصل ولهذا السبب نأمل أن تنهي تركيا.. بأسرع ما يمكن التدخل العسكري الذي بدأت به والذي قمنا بإدانته بوضوح".

كانت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، قالت إن 785 أجنبيا من منتسبي تنظيم داعش تمكنوا من الفرار من مخيم عين عيسى حيث كانوا محتجزين اليوم الأحد بعد قصف تركي.

وأضافت الإدارة في بيان أن فرارهم تم "بتنسيق مع مجموعة من مرتزقة تركيا وبغطاء من القصف التركي ومساندة من الهجوم التركي ومرتزقته الذين شنوا هجوما عنيفا على المخيم وقيام هؤلاء العناصر الداعشية بالهجوم على حراسة المخيم وفتح الأبواب للفرار".
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